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        Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 19:06 Güncelleme: 20.09.2024 - 19:08
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        Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

        Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.

        TÜMOSAN Konyaspor ile Net Global Sivasspor yarın saat 17.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.

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