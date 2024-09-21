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        KAYMEK'in Değer Gençlik Merkezi kurs kayıtları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Değer Gençlik Merkezi'nin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı kurs kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:52 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:52
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        KAYMEK'in Değer Gençlik Merkezi kurs kayıtları başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Değer Gençlik Merkezi'nin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı kurs kayıtları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür sanat etkinlikleriyle kursların yanı sıra mesleki eğitim hizmetini de vatandaşlara sunan KAYMEK, "gençliğe değer" sloganıyla hizmet veren Değer Gençlik Merkezi kurslarına müracaatları almaya başladı.

        Bu kapsamda, kayıtları başlayan merkezde 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim görecek.

        Kurslarda 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan 5 farklı atölyede, 18 farklı istasyonda eğitim görecek öğrenciler, el sanatlarından tiyatro eğitimine birçok alanda kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

        Eğitimler, haftada 2 gün olmak üzere 315 saat şeklinde planlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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