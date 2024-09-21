KAYMEK'in Değer Gençlik Merkezi kurs kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Değer Gençlik Merkezi'nin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı kurs kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür sanat etkinlikleriyle kursların yanı sıra mesleki eğitim hizmetini de vatandaşlara sunan KAYMEK, "gençliğe değer" sloganıyla hizmet veren Değer Gençlik Merkezi kurslarına müracaatları almaya başladı.

Bu kapsamda, kayıtları başlayan merkezde 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim görecek.