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        Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi çocuklar yarıştı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:22
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        Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi çocuklar yarıştı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı.

        Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 350 çocuk katıldı.

        Çocuklar, kayıtların ücretsiz olduğu maratonda 600 metre boyunca koştu. Çocuklarının heyecanına ortak olan aileler de o anları cep telefonuyla kaydetti.

        Etkinliğe katılan tüm çocuklara madalya takdim edildi.

        Bu yıl 4'üncüsü Koramaz Vadisi temasıyla düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda yarın 15 ülkeden 240'ı yabancı 6 binin üzerinde sporcu katılacak.

        Halk koşusu, 21 ve 10 kilometre olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda dereceye girenlere toplam 1 milyon 64 bin lira ödül verilecek.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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