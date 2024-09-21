Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi çocuklar yarıştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 350 çocuk katıldı.
Çocuklar, kayıtların ücretsiz olduğu maratonda 600 metre boyunca koştu. Çocuklarının heyecanına ortak olan aileler de o anları cep telefonuyla kaydetti.
Etkinliğe katılan tüm çocuklara madalya takdim edildi.
Bu yıl 4'üncüsü Koramaz Vadisi temasıyla düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda yarın 15 ülkeden 240'ı yabancı 6 binin üzerinde sporcu katılacak.
Halk koşusu, 21 ve 10 kilometre olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda dereceye girenlere toplam 1 milyon 64 bin lira ödül verilecek.
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