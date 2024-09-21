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        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:29 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:29
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        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
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        Salon:KadirHas

        Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Fatih Kurt, Tevfik Hakan Mutlu

        Danilo's Pizza Bursa Ant Spor: Henderson 8, Ferda Yıldız 2, Sümeyya Özcan 2, Gizem Uca 3, Hande Çelebi 2, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül 7, Yağmur Bul 8, Louis 16, Mompremier 15, Aysude Torcu

        Emlak Konut: Gamze Takmaz 10, Thomas 14, Sehernaz Çidal 11, İnci Güçlü, Macaulay 12, Sahra Çoklar, Berfin Sertoğlu 21, Parks 20, Elif Aydın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 9

        1. Periyot: 11-17

        Devre: 34-44

        3. Periyot: 49-70

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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