Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
Salon:KadirHas
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Fatih Kurt, Tevfik Hakan Mutlu
Danilo's Pizza Bursa Ant Spor: Henderson 8, Ferda Yıldız 2, Sümeyya Özcan 2, Gizem Uca 3, Hande Çelebi 2, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül 7, Yağmur Bul 8, Louis 16, Mompremier 15, Aysude Torcu
Emlak Konut: Gamze Takmaz 10, Thomas 14, Sehernaz Çidal 11, İnci Güçlü, Macaulay 12, Sahra Çoklar, Berfin Sertoğlu 21, Parks 20, Elif Aydın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 9
1. Periyot: 11-17
Devre: 34-44
3. Periyot: 49-70
KAYSERİ
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