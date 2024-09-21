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        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 19:48 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:48
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        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
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        Salon:KadirHas

        Hakemler: Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün, Kemal Vural

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli, Kübra Erat 5, Doğa Adıcan 2, Aslıhan Kaçar, İlayda Derman 4, Eylül Dikmen 9, Meltem Avcı Yılmaz 6, Özge Bilgin 2, Diallo 11, Feray Dalkılıç 12

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz 4, Ayşegül Günay Aladağ 3, Ayşe Cora 15, Jisu Park 21, Derin Erdoğan 7, Holingsvorth 5, Meltem Yıldızhan 2, Fraser 13

        1. Periyot: 16-28

        Devre: 27-49

        3. Periyot: 37-60

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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