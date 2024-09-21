Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
Salon:KadirHas
Hakemler: Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün, Kemal Vural
Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli, Kübra Erat 5, Doğa Adıcan 2, Aslıhan Kaçar, İlayda Derman 4, Eylül Dikmen 9, Meltem Avcı Yılmaz 6, Özge Bilgin 2, Diallo 11, Feray Dalkılıç 12
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz 4, Ayşegül Günay Aladağ 3, Ayşe Cora 15, Jisu Park 21, Derin Erdoğan 7, Holingsvorth 5, Meltem Yıldızhan 2, Fraser 13
1. Periyot: 16-28
Devre: 27-49
3. Periyot: 37-60
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