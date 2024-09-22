Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, tabancayla ateş ettiği A.E. ile yanında bulunan İ.M'yi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta R.A ve A.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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