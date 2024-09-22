Kayseri'de "huzur operasyonu"nda aranan 44 şüpheli yakalandı

Şüphelilerden biri de yatak odasındaki bazanın içinde saklandığı sırada gözaltına alındı.

Toplam 3 bin 907 araç, 119 iş yeri, 295 park ve bahçenin kontrol edildiği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.

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