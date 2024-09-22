1. İncesu Klasik Otomobiller Buluşması yapıldı

Havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşların ilgi gösterdiğini aktaran İlmek, "Hafta sonu dolayısıyla sosyal tesisimizi de gezen vatandaşlarımız, yufka ve gözleme tesisi çalışanlarımızın hazırlayıp sunduğu yiyeceklerle güzel bir hafta sonu geçirdiler." dedi.​​​​​​​

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