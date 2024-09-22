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        1. İncesu Klasik Otomobiller Buluşması yapıldı

        Kayseri'de, İncesu Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneğince düzenlenen 1. İncesu Klasik Otomobiller Buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:10 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:13
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        1. İncesu Klasik Otomobiller Buluşması yapıldı
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        Kayseri'de, İncesu Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneğince düzenlenen 1. İncesu Klasik Otomobiller Buluşması gerçekleştirildi.

        İncesu Belediyesi Marina Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Belediye Başkanı İlmek, ekkinlikte yaptığı konuşmada, birincisini düzenledikleri klasik otomobiller buluşmasında 32 klasik otomobilin ilgilerle buluştuğunu söyledi.

        Havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşların ilgi gösterdiğini aktaran İlmek, "Hafta sonu dolayısıyla sosyal tesisimizi de gezen vatandaşlarımız, yufka ve gözleme tesisi çalışanlarımızın hazırlayıp sunduğu yiyeceklerle güzel bir hafta sonu geçirdiler." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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