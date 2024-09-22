Erciyes'te kar yağışı ve sis etkili oldu

Dağın 3 bin 500 metre ve 3 bin 917 metre yüksekliği arasında bulunan Hörgüçkaya bölgesine kar yağmasıyla zirvenin bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'nda eylül ayında kar yağışı ve sis etkili oldu.

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