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        Kayseri'de havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:30 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:30
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        Kayseri'de havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı.

        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde, seyir halindeki bir araçtan havaya ateş açılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

        Çalışmalarda, 88 saatlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, "havaya ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olayının şüphelilerinin O.B. ve F.T. olduğunu tespit etti.

        İkametlerine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Operasyonda, şüphelilerin havaya ateş açtıkları tabanca da ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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