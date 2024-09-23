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        Başkan Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:52
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        Başkan Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası mesajı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Büyükkılıç, mesajında, Kayseri’de doğmuş olan Ahiliğin, adeta ticaretin kanunlarını yazdığını belirtti.

        Ahiliğin sadece ticari değil, ahlaki ve toplumsal bir teşkilat olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Ahiliğin bir özeti olan, 'eline, beline, diline sahip' olan ve Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafımızın haftasında, Kültepe Kaniş-Karum ile başlayan Kayseri'mizin ticaretin merkezi olarak bilinen boyutunu adeta ahlaki yönüyle de bir lonca anlayışı içerisinde teşkilatlanmayı sağlayacak şekilde gerek esnaflarımız gerekse hanım teşkilatlarımızın oluşmasını sağlayan Ahi Evran’ı rahmetle anıyoruz. Ahilik, sadece ticareti şekillendiren ve ticari ilkeleri içeren bir teşkilat olmaktan öte ahlakı, ticari ahlakı da düzenleyen bir teşkilattır. Bundan dolayı topluma da mal olmuştur. Ahiliğin anlaşılmasını, anılmasını diliyor, Ahilik kültürünün gelecek nesillere de aktarılmasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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