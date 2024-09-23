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        Kayseri OSB TV'nin cihazları ERÜ'ye hibe edildi

        Kayseri OSB TV'nin cihazları, imzalanan protokolle Erciyes Üniversitesine (ERÜ) hibe edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:57
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        Kayseri OSB TV'nin cihazları ERÜ'ye hibe edildi
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        Kayseri OSB TV'nin cihazları, imzalanan protokolle Erciyes Üniversitesine (ERÜ) hibe edildi.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü ile ERÜ arasında OSB TV'nin cihazlarının hibe edilmesi amacıyla protokol imzalandı.

        OSB Toplantı Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın katıldı.

        Altun, imza töreninde yaptığı konuşmada, Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Yalçın da imzalanan protokolle Kayseri OSB TV'nin ekipmanlarını ERÜ'ye teslim ettiklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından Altun ve Yalçın iş birliği protokolünü imzaladı.

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