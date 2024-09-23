Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İbrahim Kiraz yamacında doğup büyüdüğü Erciyes'e 17 yılda 101 kez tırmandı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim Kiraz yamacında doğup büyüdüğü Erciyes'e 17 yılda 101 kez tırmandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

        Erciyes Dağı eteklerine kurulu Hacılar ilçesinde dünyaya gelen Kiraz, doğduğu evin penceresinden her sabah gördüğü Erciyes Dağı'na ilk kez 2007'de bireysel olarak tırmandı.

        İki yıl amatör olarak dağcılık yaptıktan sonra 20 yaşında Erciyes Kayak Merkezi'nde pist güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kiraz, Ağrı Dağı, Hasan Dağı ve Aladağlar gibi birçok yerde zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

        Bazen rehber olarak da tırmanış yaparak zirvede bulunan anı defterine adını onlarca kez yazdıran Kiraz, rotası Erciyes olan yeni tırmanışlarla bu sayıyı artırmayı amaçlıyor.

        İbrahim Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak yapmayı öğrendiği Erciyes Dağı'nda daha sonra dağ tırmanışları yapmaya başladığını söyledi.

        Dağcılığa zirve tırmanışları sayesinde tutkuyla bağlandığını anlatan Kiraz, "12 yıldır Erciyes AŞ'de pist görevlisi olarak çalışıyorum. Şu ana kadar Erciyes'e 101 kez zirve tırmanışı gerçekleştirdim. Zirveye en çok çıkanlardan biriyim." dedi.

        Erciyes Kayak Merkezi'nin zirve tırmanışı yapmak isteyen dağcılar için yaz döneminde profesyonel ekip gözetiminde düzenlediği tarifeli tırmanışlara da katıldığını belirten Kiraz, bireysel ve grup halinde de zirveye tırmandığını dile getirdi.

        - "Erciyes'in ayazı insana değdiği zaman ikinci kez mutlaka gelir"

        İbrahim Kiraz, Erciyes'in tırmanma rotalarının zor olduğunu, en çok heyecanlandığı ve düşme tehlikesinin yaşandığı yerin ise "Şeytan Deresi" olarak adlandırılan bölge olduğunu ifade etti.

        Yaklaşık 5-6 saatte zirveye tırmandığını belirten Kiraz, şunları kaydetti:

        "Zirveye tırmandıktan sonra her şeyden uzaktasınız. Profesyonel olarak dağcılık sporuyla uğraşıyorum. Türkiye Dağcılık Federasyonunun tüm eğitimlerini aldım. Zorlu hava şartlarında birçok tırmanış gerçekleştirdik. Nihayetinde çok şükür bugünlere geldik. Eskilerin bir lafı var, onu da şöyle özetleyeyim; Erciyes'in ayazı insana değdiği zaman ikinci kez mutlaka gelir."

        Kiraz, ömrü ve sağlığı elverdiğince zirve tırmanışına devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

        Benzer Haberler

        Kayseri OSB TV'nin cihazları ERÜ'ye hibe edildi
        Kayseri OSB TV'nin cihazları ERÜ'ye hibe edildi
        Başkan Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası mesajı
        Kayseri'de havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
        Erciyes'in zirvesine kar yağdı
        Erciyes'in zirvesine kar yağdı
        Erciyes'te kar yağışı ve sis etkili oldu
        Erciyes'te kar yağışı ve sis etkili oldu
        4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu
        4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu