Kurucusu olduğu merkezde 2 binin üzerinde kemik iliği nakli gerçekleştirdi

TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de 2 binin üzerinde lösemi hastasına kemik iliği nakli yapan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Ünal, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1982'de mezun olan 65 yaşındaki Ünal, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda 1986 yılında başladığı uzmanlık eğitimini 1990'da tamamladı.

Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde hematoloji eğitimi vermeye başlayan Ünal, 1993'te Londra Hammersmith Hastanesinde Klinik Onkoloji Departmanı ile Kök Hücre Nakli Merkezinde çalıştı.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 250 makalesi bulunan Ünal, kemik iliği ve kök hücre nakliyle ilgili yüzlerce sempozyum, panel ve konferanslarda deneyimlerini paylaştı.

Yurt dışındaki hastanelerde kazandığı tecrübeyle kök hücre ve kemik iliği konusunda araştırmalar yapan Ünal, 1998'de çalıştığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde "Erciyes Kemik İliği Nakli Merkezi"ni kurdu.

Ünal, Kudüs Hadassah Hastanesi Kanser İmmünoterapi ve Kök Hücre Tedavileri Merkezinde de görev aldı.

Başlangıçta 4 odayla başlayan merkezin şu anda 36 yataklı bir servisle devam ettiğini anlatan Ünal, İç Anadolu'da büyük bir merkez olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Ali Ünal, AA muhabirine, 1998'de hayırsever Kemal Dedeman tarafından yaptırılan ERÜ Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde kemik iliği nakli merkezini kurduğunu söyledi.

Ünal, Uluslararası Hücresel Tedavi Birliği (ISCT) ile Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliğinin (EBMT) müşterek belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren JACIE'nin (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) kabul ettiği kriterler doğrultusunda nakilleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin dışında Avrupa ve ABD'den de kemik iliği getirebildiklerini dile getiren Ünal, bağışlanan kemik iliği ve kök hücrelerle de nakil yapabildiklerine dikkati çekti.

- "İnsanları tedavi etmek çok güzel bir olay"