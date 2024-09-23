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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:58
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmada belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, V.A, H.S.H, G.A. ve A.Ç. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada 124,14 gram uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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