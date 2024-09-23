Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmada belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, V.A, H.S.H, G.A. ve A.Ç. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 124,14 gram uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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