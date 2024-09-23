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        Kayseri'de Ahilik Haftası kutlandı

        Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreninde Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan şet kuşanmayı canlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:44
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        Kayseri'de Ahilik Haftası kutlandı
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        Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreninde Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan şet kuşanmayı canlandırdı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan Ahilik Haftası kutlamaları, Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) üyelerinin Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etmesiyle devam etti.

        Kutlamalar, Ahi Evran Veli'nin Kayseri'de yaşadığı dönemde zaviye olarak kullandığı ve restorasyonla müzeye çevrilen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi önünde düzenlenen programla sürdü.

        Törende konuşan Vali Çiçek, Ahi Evran'ın Kayseri için önemine değindi. Çiçek, "Ahilik, bu topraklara hem mütevazılık, hem işbirliği hem de sosyal yardımlaşmayı getirmiştir. Ahiliği yaşayan illerin başında Kayseri gelir. Kayseri'de malı mülküyle gururlanan insanları çok görmezsiniz. Genelde hayrıyla, iyilikleriyle insanlar yad edilir. Bunda da Ahi Evran'ın katkısı vardır." diye konuştu.

        KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da Ahiliğin yüzyıllardır kardeşliği ve birliği öğütlediğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan şet kuşanma ritüelini canlandırdı.

        Program sonunda "Yılın Ahisi" seçilen Marangozlar ve Mobilyacılar Odası üyesi Necmettin Fevzioğlu'na kaftan giydirilerek plaket verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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