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        Kayseri'de "mangal partisi yapıldığı" iddialarına Başkan Büyükkılıç'tan tepki:

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde "mangal partisi yapıldığı" iddialarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:25
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        Kayseri'de "mangal partisi yapıldığı" iddialarına Başkan Büyükkılıç'tan tepki:
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde "mangal partisi yapıldığı" iddialarına tepki gösterdi.

        Başkan Büyükkılıç, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenecek program öncesinde Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, bazı milletvekilleri ve partililerin katılımıyla gerçekleştirdikleri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde "mangal partisi yaptıkları" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak geçen hafta 3 program düzenlediklerini belirten Büyükkılıç, bu tür etkinliklerde Kayseri ürünlerini tanıtmak amacıyla ikramlarda bulunduklarını dile getirdi.

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde, Bakan Bak ve eski Milli Savunma Bakanı Akar'ın da kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Her açılışımızda olduğu gibi hem Kayseri'mizin ürünlerini tanıtmak hem de ikramda bulunmak amacıyla sucuk ikram ettik. Sucuk ikramı sırasında Bakanlarımızın ağzına bir lokma dahi almadıklarını hep beraber gördük. Bunun aksini iddia eden varsa getirsin kamerayı orada görelim, hep beraber 'haklıymış' diyelim. Daha sonra yine hatırlanacağı üzere Alzheimer merkezimizin temel atma merasimine katılan vatandaşlarımıza da sucuk ve tatlı ikram ettik. Dün de yine Kayseri'mizde on binlerce vatandaşımızın katıldığı uluslararası yarı maraton yarışmaları yapıldı. Orada da Cumhuriyet Meydanı'nda tüm katılımcılara yine aynı şekilde sucuk ikram ettik. Amacımız nedir? Kayseri denilince akla ne gelir? Sucuk, pastırma ve mantı gelir. Yani leblebi ikram edecek halimiz yok. O açıdan böyle bir anlayışla tüm etkinliklerimizde aşağı yukarı bu çalışmaları yapıyoruz."

        Büyükkılıç, bu ikramlarda belediyenin cebinden para çıkmadığını belirterek, kendilerine destek olan Kayseri Ticaret Borsasına ve esnafa teşekkür etti.

        Kayseri'nin ürünlerini her fırsatta tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Bunun üzerinden 'sucuk partisi düzenliyorlar' diye ucuz siyaset yaparak bizleri yıpratmaya, bakanlarımızı yıpratmaya çalışanları kınıyorum. Bir Kayseri Milletvekili'nin çıkıp da başkalarının dümen suyunda gitmek suretiyle Kayseri'nin ürününü tanıttığımız böyle bir etkinlikte bizleri siyaseten istismar ederek zor durumda bırakmaya çalışmasını da hiç yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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