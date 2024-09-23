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        Talas'ta Karadut Türk Sanat Müziği konseri verildi

        Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından Karadut Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:30
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        Talas'ta Karadut Türk Sanat Müziği konseri verildi
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        Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından Karadut Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, bestekar Amir Ateş’in katılımıyla Kayseri’ye özgü eserlerin seslendirildiği Karadut Türk Sanat Müziği konseri verildi.

        Konserin ilk bölümünde solistler Sezen Cin Özdemir ve Adnan Çoban, Ateş’in Kayseri’ye özel seslendirdiği eserler ile kendi eserlerinden oluşan besteleri seslendirdi.

        İkinci bölümünde ise Ateş, solistlerle birlikte unutulmaz şarkılarından bazılarını icra etti.

        Konseri, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile vatandaşlar izledi.

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