Talas'ta Karadut Türk Sanat Müziği konseri verildi

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından Karadut Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, bestekar Amir Ateş’in katılımıyla Kayseri’ye özgü eserlerin seslendirildiği Karadut Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Konserin ilk bölümünde solistler Sezen Cin Özdemir ve Adnan Çoban, Ateş’in Kayseri’ye özel seslendirdiği eserler ile kendi eserlerinden oluşan besteleri seslendirdi.

İkinci bölümünde ise Ateş, solistlerle birlikte unutulmaz şarkılarından bazılarını icra etti.