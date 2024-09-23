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        KAYMEK güvenlik personeline yangın eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından güvenlik görevlilerine yangınla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:52 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:52
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        KAYMEK güvenlik personeline yangın eğitimi verildi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından güvenlik görevlilerine yangınla mücadele eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belsin Kamp Merkezi’nde, yangınla mücadelede daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmeleri için KAYMEK’in özel güvenlik ekibine eğitim verildi.

        İş güvenliği firması yetkilileri, yangın anında yapılması gerekenleri anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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