KAYMEK güvenlik personeline yangın eğitimi verildi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belsin Kamp Merkezi’nde, yangınla mücadelede daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmeleri için KAYMEK’in özel güvenlik ekibine eğitim verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından güvenlik görevlilerine yangınla mücadele eğitimi verildi.

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