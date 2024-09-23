Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli adliyede

Kayseri'de dün çıkan kavgada tabancayla vurularak yaralanan A.E. ve İ.M. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan A.E. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta dün iki grup arasında çıkan kavgada A.E'nin tabancayla öldürülmesi, İ.M'nin de yaralanması olayına karıştıkları belirlenen R.A, M.Ş, N.T, Ö.Ş. ile A.T. gözaltına alındı.

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