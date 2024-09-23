Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de drift yapan iki sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi

        Kayseri'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 21:16 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de drift yapan iki sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde iki otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen sürücüler yakalandı.

        İki sürücüye 32 bin 233'er lira olmak üzere toplam 64 bin 466 lira ceza yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Kim, ne dedi?
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin...
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin...
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede
        KAYMEK güvenlik personeline yangın eğitimi verildi
        KAYMEK güvenlik personeline yangın eğitimi verildi
        Talas'ta Karadut Türk Sanat Müziği konseri verildi
        Talas'ta Karadut Türk Sanat Müziği konseri verildi
        Kayseri'de "mangal partisi yapıldığı" iddialarına Başkan Büyükkılıç'tan tep...
        Kayseri'de "mangal partisi yapıldığı" iddialarına Başkan Büyükkılıç'tan tep...
        Kayseri'de Ahilik Haftası kutlandı
        Kayseri'de Ahilik Haftası kutlandı