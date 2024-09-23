Kayseri'de drift yapan iki sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi

İki sürücüye 32 bin 233'er lira olmak üzere toplam 64 bin 466 lira ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde iki otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kayseri'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

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