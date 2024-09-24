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        Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 01:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 01:41
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        Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Turgut Reis Mahallesi Birgül Sokak'ta, M.Ç ile Z.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan M.Ç. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Z.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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