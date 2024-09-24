Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Turgut Reis Mahallesi Birgül Sokak'ta, M.Ç ile Z.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan M.Ç. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Z.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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