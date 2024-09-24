Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de önceki gün çıkan kavgada tabancayla vurularak yaralanan A.E. ve İ.M. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan A.E. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta 22 Eylül'de iki grup arasında çıkan kavgada A.E'nin tabancayla öldürülmesi, İ.M'nin de yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A, M.Ş, N.T. ve Ö.Ş. hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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