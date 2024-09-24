Kayseri Havalimanında İç Hat Özel Yolcu Salonu açıldı
Kayseri Havalimanı yeni terminal binasında Türk Hava Yolları İç Hat Özel Yolcu Salonu açıldı.
Kayseri Havalimanı yeni terminal binasında Türk Hava Yolları İç Hat Özel Yolcu Salonu açıldı.
Yeni terminal binasında düzenlenen törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Hava Yolları İç Hat Özel Yolcu Salonu'nun hayırlı olmasını diledi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Bu hizmetlerin yapılması bizleri mutlu etti. İnşallah daha güzel hizmetlerde buluşuruz." dedi.
Büyükkılıç ve yetkililer, kurdeleyi keserek, salonun açılışını gerçekleştirdi.
Açılışın ardından salonu gezen Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.