Kayseri'de 40 bin makaron ele geçirildi

Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Develi ilçesi arasında nakliyecilik yapan bir aracı durdurarak, kontrol etti.

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