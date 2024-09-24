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        Kayseri'de 40 bin makaron ele geçirildi

        Kayseri'de 40 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:59
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        Kayseri'de 40 bin makaron ele geçirildi
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        Kayseri'de 40 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Develi ilçesi arasında nakliyecilik yapan bir aracı durdurarak, kontrol etti.

        Aramada, 40 bin dolu makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlere sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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