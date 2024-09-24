Kayseri'den kısa kısa

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erenköy Bulvarı-Mehmet Özhaseki Bulvarı bağlantı yollarındaki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bağlantı yolunda incelemede bulunan Büyükkılıç, buradaki çalışmaları tamamladıklarında Organize Sanayi Bölgesine gidecek vatandaşların bu ana arteri kullanacağını belirtti.

Büyükkılıç, çalışma ile Talas ilçesi ve Çay Bağları bölgesinden Hacılar, Hisarcık ve Erciyes Turizm Merkezi istikametine doğrudan erişim için alternatif güzergah oluşturulacağını da aktardı.

9-15 yaş arası çocuklar ve 16 yaş üzeri yetişkinler için ayrı programlar düzenlenecek kurslarda sanatseverler eğitim alma imkanı bulacak.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak Özvatan'da dağıttıkları arı kovanları ile bölgede arıcılığın gelişmesine önemli katkıları olduğunu ifade eden Büyükkılıç, balın kalitesi ve üretimi açısından Özvatan'da gelinen noktanın kendileri için kıymetli olduğunu kaydetti.

Demir de Büyükkılıç'a, Özvatan ve Kayseri'nin geneli için gerçekleştirdiği hizmet ve projeler dolayısıyla teşekkür etti.