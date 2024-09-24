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        Kocasinan Belediyesi, Ahievran Caddesi'nde çevre düzenlemesi yapıyor

        Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ahievran Caddesi çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:32
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        Kocasinan Belediyesi, Ahievran Caddesi'nde çevre düzenlemesi yapıyor
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        Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ahievran Caddesi çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi'ndeki çalışmaları denetledi.

        Burada açıklamalarda bulunan Çolakbayrakdar, ekiplerin yoğun şekilde sahada çalıştığını, en kısa sürede fiziki çalışmaları tamamlayarak kentin kalbinde yemyeşil bir dokuyu hayata geçireceklerini belirtti.

        Çevre düzenleme çalışması kapsamında Orduevi'nden başlayıp Büyükşehir Belediyesine kadar uzanan Ahievran Caddesi'nde toplam 13 bin metrekare alanda 250 otopark, genişletilmiş yeşil alanlar, oturma grupları, gölgelikler, üç kuru havuz, farklı bitki örtüleri ve peyzaj çalışmaları ile LED ışıklandırmalar yer alacak.

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        Galeri

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