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        Talas'ta tarihi yapılarını restore ettiren ailelere plaket verildi

        Talas Belediyesi, ilçedeki kendilerine ait tarihi ve kültürel yapıları restore ettirerek şehrin turizmine değer katan ailelere plaket verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:19 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:34
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        Talas'ta tarihi yapılarını restore ettiren ailelere plaket verildi
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        Talas Belediyesi, ilçedeki kendilerine ait tarihi ve kültürel yapıları restore ettirerek şehrin turizmine değer katan ailelere plaket verdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde ünlü bestekar Amir Ateş'in katılımıyla düzenlenen Karadut Türk Sanat Müziği konserinde ilçenin tarihi değerlerini yaşatan 18 aileye ödül takdim edildi.

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da eşlik ettiği törende, sahibi oldukları tarihi yapıları restore edenlere plaket verdi.

        Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, köklü tarihi geçmişiyle nitelikli kültürel mirasa sahip olan Talas'ta konaklarını restore ettirerek gelecek kuşaklara aktaranlara teşekkür etti.

        Törende konaklarını restore ettirerek turizme katkı sağlayan Mehmet Köşker, Ahmet Ulukaya, Ahmet Şengül, Rıfat Parlak, Mustafa Tarı, Nihat Göncü, Şafak Çivici, İsmet Atasoy, Hasan Özsan, Ahmet Çiftçi, Ali Vural, İsmail Nidani, Dilhan Arısoy, Başak Bilgili Güntan, Zahit Bayer, Burak Dündar, Necip Dinçer ve Şaban Sözduyar'a plaket verildi.

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