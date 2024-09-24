Talas'ta tarihi yapılarını restore ettiren ailelere plaket verildi

Talas Belediyesi, ilçedeki kendilerine ait tarihi ve kültürel yapıları restore ettirerek şehrin turizmine değer katan ailelere plaket verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde ünlü bestekar Amir Ateş'in katılımıyla düzenlenen Karadut Türk Sanat Müziği konserinde ilçenin tarihi değerlerini yaşatan 18 aileye ödül takdim edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da eşlik ettiği törende, sahibi oldukları tarihi yapıları restore edenlere plaket verdi.