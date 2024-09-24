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        Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST'te stant açacak

        Melikgazi Belediyesi 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da gerçekleşecek olan uzay ve havacılık festivali TEKNOFEST'te stant açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:56
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        Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST'te stant açacak
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        Melikgazi Belediyesi 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da gerçekleşecek olan uzay ve havacılık festivali TEKNOFEST'te stant açacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılında 33 takıma 1 milyon TL, 2023'te 20 projeye 1,5 milyon TL destek veren Melikgazi Belediyesi, bu yıl 36 takıma 2,5 milyon TL teknolojik destek veriyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TEKNOFEST'e proje üreten gençlere desteklerinin sürdüğünü belirtti.

        TEKNOFEST'e katılacak 20 üniversite, 7 lise, 9 ilkokul olmak üzere toplam 36 takıma toplam 2 milyon 500 TL destek verdiklerini aktaran Palancıoğlu, "Geçen sene Kayseri'den TEKNOFEST'te stant açan tek belediye biz olmuştuk. İHA'dan SİHA'ya ve yapay zekaya kadar birçok AR-GE projemiz TEKNOFEST'e gidecek. Bu yıl da standımızı açacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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