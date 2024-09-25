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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 00:35 Güncelleme: 25.09.2024 - 00:45
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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak'ta sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 38 AB 074 plakalı halk otobüsü, 38 RL 246 plakalı otomobil ve 38 FE 863 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 38 FE 863 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yaralı sürücü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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