Kayseri Kent Konseyinin genel kurulu yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesinde gerçekleştirilen Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulu'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen genel kurula Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda, dernek, cemiyet ve vakıf temsilcilerinden oluşan kent konseyi üyeleri katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, kenti daha güzel noktaya taşımak için ortak aklı önemseyerek hareket ettiklerini belirtti.

Gerek Büyükşehir gerekse 16 ilçe belediye başkanı ile iyi niyetle, gayretle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Büyükkılıç, "Göreve geldiğimiz günden beri, gerek önceki dönem başkanlarımız gerekse bizler, ulaşımdan kentsel dönüşüme, sağlıktan spora, turizmden sosyal ve gönül belediyeciliğine kadar 7'den 77'ye tüm kesimin gönlünde yer edecek, ‘şehrimize yakıştı’ denilecek projelerle yol almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Yerel yönetimlere önerilerde bulunmanın önemine değinen Büyükkılıç, değişik seminerler, çalıştaylar, toplantılar düzenleyerek şehrin sorunlarını iyi niyetle, yapıcı bir anlayış ile gündeme taşıyıp yol alacaklarına inandıklarını kaydetti.