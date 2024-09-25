Talas'ta Antika Fuarı düzenlenecek
Talas Belediyesi tarafından Antika Fuarı düzenlenecek.
Talas Belediyesi tarafından Antika Fuarı düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28-29 Eylül'de gerçekleştirilen fuar için geri sayım sürüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 1-2 Haziran'da gerçekleştirilen Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı'nın ardından Türkiye'nin en büyük antika fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını belirtti.
Başkan Yalçın, hafta sonu Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde gerçekleştirilecek fuara, Kayseri'den ve yurt içinden tüm antika meraklılarını davet etti.
Öte yandan, fuar boyunca her gün saat 15.00 ve 20.00'de müzayede düzenlenecek.
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