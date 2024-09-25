Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sonbaharda 230 bin fidanı toprakla buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, gerek kent merkezi gerekse kırsal ilçelerde sonbahar dönemi ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Tomarza ilçesi Toklar köyünde vatandaşların ve Çevre Dostları Derneğinin katılımıyla 2 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Her yıl özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ağaç dikimini arttıran Büyükşehir Belediyesi tarafından, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Erciyes Koç Dağı bölgesinde 150 dekarlık alanda 200 bin fidan dikilerek şehrin oksijen ihtiyacının karşılanması, kirli havanın temizlenmesi, doğal ve biyolojik yaşamın çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Ankara yolu şehir girişi Ambar bölgesinde yol kenarı yeşil kuşak çalışmasına da başlayan ekipler, 1000 yapraklı fidan ve 1500 ibreli fidan dikimini sürdürüyor. Dünyada yeşil hat olarak örnek gösterilen raylı sistem tramvay hattına takviye fidan dikimi planlayan ekipler, refüj ve bulvarlarda da ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek. Yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların egzoz emisyonundan en az derecede etkilenmelerini sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Sarımsaklı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yamaçlarına, Hıdırellez Tepesi’nde ve ilçelerde belirlenen bölgelere ağaçlandırma faaliyetleri planladı.