Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi sonbaharda 230 bin fidanı toprakla buluşturacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sonbaharda 230 bin fidanı toprakla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:38 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi sonbaharda 230 bin fidanı toprakla buluşturacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sonbaharda 230 bin fidanı toprakla buluşturacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, gerek kent merkezi gerekse kırsal ilçelerde sonbahar dönemi ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

        Tomarza ilçesi Toklar köyünde vatandaşların ve Çevre Dostları Derneğinin katılımıyla 2 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

        Her yıl özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ağaç dikimini arttıran Büyükşehir Belediyesi tarafından, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Erciyes Koç Dağı bölgesinde 150 dekarlık alanda 200 bin fidan dikilerek şehrin oksijen ihtiyacının karşılanması, kirli havanın temizlenmesi, doğal ve biyolojik yaşamın çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

        Öte yandan, Ankara yolu şehir girişi Ambar bölgesinde yol kenarı yeşil kuşak çalışmasına da başlayan ekipler, 1000 yapraklı fidan ve 1500 ibreli fidan dikimini sürdürüyor.

        Dünyada yeşil hat olarak örnek gösterilen raylı sistem tramvay hattına takviye fidan dikimi planlayan ekipler, refüj ve bulvarlarda da ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek.

        Yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların egzoz emisyonundan en az derecede etkilenmelerini sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Sarımsaklı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yamaçlarına, Hıdırellez Tepesi’nde ve ilçelerde belirlenen bölgelere ağaçlandırma faaliyetleri planladı.

        Ekipler tarafından yıl sonu sonbaharında toplamda 230 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Talas'ta Antika Fuarı düzenlenecek
        Talas'ta Antika Fuarı düzenlenecek
        Kayseri Kent Konseyinin genel kurulu yapıldı
        Kayseri Kent Konseyinin genel kurulu yapıldı
        Uluslararası Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Tekiner'den Dünya Eczacılar G...
        Uluslararası Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Tekiner'den Dünya Eczacılar G...
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Araçtan akü çalan hırsız, 60 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı
        Araçtan akü çalan hırsız, 60 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı
        Kayseri'de hırsızlık zanlısı 60 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle yaka...
        Kayseri'de hırsızlık zanlısı 60 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle yaka...