KTO eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Görüşülen gündem maddelerinin kabul edildiği toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, ekonomide 3 yıllık hedef ve politikaların yer aldığı 2025-2027 dönemine ait orta vadeli programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenen programın ülke ekonomisi adına kritik öneme sahip olduğunu düşündüklerini belirten Köksal, "Öngörülebilirlik ve piyasa dengelerinin yerinden oynadığı bir dönemde, geçtiğimiz yıl açıklanan ve güncellenerek devam eden orta vadeli program ile rasyonel ve gerçekçi adımlar atılmaktadır. Çok zorlandığımız da bir gerçektir ama süreci ekonomimiz adına düzlüğe çıkış ve bir kurtuluş reçetesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Köksal, programın temel amacının, enflasyonun düşürülmesi, büyüme potansiyelinin artırılması, verimliliğin yükseltilmesi ve toplumsal refahın tüm kesimler için yükseltilmesi olduğunu kaydetti.