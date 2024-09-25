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        KTO eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:10
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        KTO eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kayseri Ticaret Odası (KTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        KTO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Görüşülen gündem maddelerinin kabul edildiği toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

        Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, ekonomide 3 yıllık hedef ve politikaların yer aldığı 2025-2027 dönemine ait orta vadeli programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Güncellenen programın ülke ekonomisi adına kritik öneme sahip olduğunu düşündüklerini belirten Köksal, "Öngörülebilirlik ve piyasa dengelerinin yerinden oynadığı bir dönemde, geçtiğimiz yıl açıklanan ve güncellenerek devam eden orta vadeli program ile rasyonel ve gerçekçi adımlar atılmaktadır. Çok zorlandığımız da bir gerçektir ama süreci ekonomimiz adına düzlüğe çıkış ve bir kurtuluş reçetesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Köksal, programın temel amacının, enflasyonun düşürülmesi, büyüme potansiyelinin artırılması, verimliliğin yükseltilmesi ve toplumsal refahın tüm kesimler için yükseltilmesi olduğunu kaydetti.

        Konuşmasında oda faaliyetlerine de yer veren Köksal, eylül ayında kurulan firma sayısının 183, kapanan firma sayısının ise 42 olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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