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        Sarıoğlan'da yeni eğitim öğretim yılındaki çevre faaliyetleri görüşüldü

        Sarıoğlan ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:33 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:34
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        Sarıoğlan'da yeni eğitim öğretim yılındaki çevre faaliyetleri görüşüldü
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        Sarıoğlan ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıda, komisyon üyeleri, 2024-2025 eğitim yılı faaliyetlerini görüştü.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül başkanlığındaki toplantıda, eğitimde çevre bilincinin artırılması ve öğrencilerin çevre dostu bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetler, projeler ve iş birlikleri değerlendirildi.

        Yeni eğitim yılında ÇEDES kapsamında yürütülecek projelerle ilçedeki okullarda çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları, geri dönüşüm faaliyetleri ve yeşil alanların korunması gibi konular ele alındı.

        Ergül, burada yaptığı konuşmada, ÇEDES Projesi'nin ilçede başarılı şekilde uygulanması için tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin işbirliği içinde olmasının önemini vurguladı.

        Ergül, bu proje ile Sarıoğlan'ın daha yaşanabilir bir çevreye sahip olma yolunda önemli adımlar atacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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