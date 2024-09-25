Kayseri Şeker'de 70. kampanya dönemi başladı

Kayseri Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarında 2024-2025 kampanya dönemi başladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, 70. kampanya döneminin başlaması dolayısıyla Kayseri Şeker'de düzenlenen törende, yeni kampanya döneminin hayırlı olmasını ve çiftçilere bol kazanç getirmesini temenni etti.

Türk Şeker'in pancar alım fiyatıyla ilgili açıklama yaptığını aktaran Akay, şunları kaydetti:

"2 bin 262 lira ton fiyatı ve yüzde 5 ilave kota tamamlama primiyle beraber toplamda 2 bin 375 lira olarak bir fiyat açıklaması yapıldı. Ümit ediyorum çiftçilerimizin beklentisine yakın bir fiyat. Bu konudaki ilgisinden, hassasiyetinden dolayı Tarım Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Fazla geciktirmeden meseleye sahip çıktı. Çiftçimizi daha fazla merakta bırakmadı. Motivasyonunun düşmesine müsaade etmedi ve bu fiyatın bir an önce açıklanması için gayret gösterdi."

Akay, fiyatla ilgili sektördeki çeşitli kuruluşların görüşlerine müracaat edilerek orta yolun bulunduğu kanaatinde olduğunu dile getirdi. Pancar maliyetleri üzerinde de değerlendirmelerin yapıldığını anlatan Akay, şöyle devam etti: "Bütün fabrikalardan gelen verilere göre dekara maliyet aşağı yukarı 12 bin lira olarak çıktı. Yani 6 ton esasına göre değerlendirecek olursak ton başına 2 bin lira gibi bir maliyet ama bu maliyetin içerisinde her türlü gider söz konusu. Yani çiftçinin kendi tarlasına ekmiş olmasına rağmen onun bile kirası hesaplanarak böyle bir maliyet bulundu ve güncel fiyatlarla bulundu. Yani mazotta, elektrikte, diğer ürünlerde ve girdilerdeki artışların hepsi güncel fiyatlar üzerinden değerlendirilerek bu maliyet bulundu. Bu rakam üzerinden değerlendirmeyi yaptığımız takdirde çiftçinin kazanabileceği bir fiyat olduğu inancındayım."

Akay, ayrıca çiftçinin küspe gelirinin olduğunu vurgulayarak, "Bizim açımızdan özellikle ki biz belki pek çok fabrikadan farklı olarak çiftçinin küspe istihkakını yüzde 20 seviyesinde veriyoruz ve çiftçi onu satmak ya da kullanmak suretiyle bir gelir de sağlamış oluyor." dedi. Hem sektörün geleceği hem de Orta Anadolu çiftçisinin tarımdaki etkinliği açısından pancar fiyatının önemli olduğunu belirten Akay, pancar eken çiftçiler açısından seneye daha umutlu bir beklenti oluşmaya başladığını dile getirdi. Şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Akay, şöyle devam etti:

"3 fabrikamız için toplam bu sene 565 bin dekara pancar ekildi. Aşağı yukarı 3 milyon 360 bin ton pancar hasadı gerçekleştireceğiz. Bunun karşılığında 500 bin ton şeker üretimi bekliyoruz. Melas üretimi 120 bin ton, toplamda 850 bin tonun üzerinde küspe üretimi, bunlar ana üretim kalemleri. Bu gerçekleşmeyi sağlayacak personelimiz de bir taraftan istihdam edildi, ediliyor. 3 fabrikamızda kısa süreli de olsa toplamda 1600 civarında personel istihdamı da gerçekleştiriyoruz. Kayseri Şeker üretimde en etkili performansı ortaya koyarken istihdamda da aynı başarısını sürdürüyor. Başarısını her şekliyle zaten 2023'te rekorlar kırarak ortaya koymuştu. Bundan geri adım atmak gibi bir düşüncemiz yok ama tabii her senenin şartları farklı geliyor. Mesela Türkiye'de geçen sene 25 milyon ton pancar üretilmişti. Bu seneki beklenti 21 milyon ton seviyesinde. Dolayısıyla geçen sene 3 milyon 400 bin ton şeker üretilmişti. Bu seneki şeker üretimi de o ölçüde biraz azalacak gibi görünüyor."