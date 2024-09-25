Kayseri'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'de 2 minibüste 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de 2 minibüste 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler kaçak tütün taşındığını tespit ettikleri 2 minibüste 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, A.K. ve Y.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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