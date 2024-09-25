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        Kayseri'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Kayseri'de 2 minibüste 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 25.09.2024 - 18:17
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        Kayseri'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Kayseri'de 2 minibüste 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler kaçak tütün taşındığını tespit ettikleri 2 minibüste 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, A.K. ve Y.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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