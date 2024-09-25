Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Umut Caddesi kavşağında, Y.E. idaresindeki 38 ZH 854 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BMU 676 plakalı otomobil çarpıştı.

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