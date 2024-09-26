Melikgazi Kayseri Basketbol, lige galibiyetle başlamak istiyor

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, ligin ilk haftasında ağırlayacakları Danilo's Pizza'yı yenerek iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın lige hazırlık imkanlarının üst seviyede olduğunu ve kendilerinin de bu avantajı en iyi şekilde kullandıklarını belirtti.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizen Özsarı, "Hem Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hem kulüp tesislerimizdeki hazırlıklar çok iyi geçti. Yönetimimiz bu imkanları bize sağlamak için büyük çaba gösteriyor. Biz de bunların karşılığını verebilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

Hazırlık döneminde iki turnuvaya katıldıklarını aktaran Özsarı, şöyle devam etti: "Ev sahipliğini yaptığımız Erciyes Kupası'nı iyi bir şekilde değerlendirdik. Buraya 2 yeni oyuncumuzla katılabildik. Gençlerin ve yerli transferlerin gelişiminden, takıma uyumundan çok memnunum. Burada üçüncü sezonuma başlayacağım. Her zaman olduğu gibi mücadele ruhu yüksek, elinden geleni ardına koymayan, savaşan bir takım oluşturmaya çalıştık. Şu anki izlenimlerimize göre istediğimizi alacağımız bir takım haline geldik. Hazırlık dönemindeki performansımızı ligde de ortaya koyacağımızı düşünüyorum. WNBA'dan transfer ettiğimiz iki oyuncudan biri lig başlamadan takıma katılacak. Diğeri ise ilk 2 maça çıkamayacak."

- "İyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz" Ligin uzun bir yarış olduğuna dikkati çeken Özsarı, iyi bir konsantrasyonla sezonu tamamlayacaklarını kaydetti. Lige iyi başlamanın önemini vurgulayan Özsarı, şunları kaydetti: "İlk maçta yabancı transferlerimizden biri gelmemiş olacak. Bir diğeri ise yeni gelmiş olacak. Takıma uyum sağlaması vakit alabilir. Bu transferlerin takıma ayak uydurmasıyla birlikte daha güçlü bir ekip olacağımızı inanıyorum. Danilo's Pizza geçen sene çıkmış bir takım. İyi bir kadro kurdular. Erciyes Kupası'nda da bu kadroyu görme imkanımız oldu. Geniş bir Türk oyuncu grubuna sahipler. Kaliteli yabancı oyuncuları bulunuyor. Biz bu maçta da elimizden geleni yapacağız. İyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz, bu takıma herkes güvensin."

- "Takımımız çok iyi uyum içerisinde" Sezon sonunda hedefledikleri play-off'a ulaşacaklarına inandıklarını belirten Özsarı, şu ifadeleri kullandı: "Lige 13 takımla başlıyoruz. 3 takım ligden düşecek. Bu yüzden takımların yönetimleri çok ciddi yatırım yaptı. Çok çetin bir lig olacak. Her maçın her topun öneminin olduğu bir sezon geçireceğiz. Biz de takım ve yönetim olarak bunun farkındayız. Ligin en az bütçeli takımıyız ama hazırlık maçlarında gördüğümüz gibi çalışarak birçok sorunu aşabileceğimizi göstermiş olduk. Takımımız çok iyi bir uyum içerisinde. Bunun da sonucu olarak iyi performans gösteriyor. Takım ruhunu sahaya yansıtmak bizim için çok önemli. Biz bütçeye takılmıyoruz. Saha içerisinde yaptıklarımız önemli. Ekibimin saha içesinde elinden geleni yapacağına inancım sonsuz."