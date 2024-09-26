Talas'ta 1 milyon metrekarelik alandaki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Talas Belediyesinin 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha güvenli ve dirençli yapılaşma için Talas'ta devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Harman Mahallesi Erciyes, Cemilbaba ve Hatipoğlu sitelerinde bulunan 234 dairenin yıkımı için ihale gerçekleştirildi.

Yıkım müteahhitliği yeterlik belgesine sahip 42 firmanın katılımıyla Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleyi 3 milyon 230 bin liralık teklifle Bayar İnşaat Limited Şirketi kazandı.