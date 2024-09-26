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        Talas'ta 1 milyon metrekarelik alandaki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

        Talas Belediyesinin 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:03 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:11
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        Talas'ta 1 milyon metrekarelik alandaki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
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        Talas Belediyesinin 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha güvenli ve dirençli yapılaşma için Talas'ta devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Harman Mahallesi Erciyes, Cemilbaba ve Hatipoğlu sitelerinde bulunan 234 dairenin yıkımı için ihale gerçekleştirildi.

        Yıkım müteahhitliği yeterlik belgesine sahip 42 firmanın katılımıyla Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleyi 3 milyon 230 bin liralık teklifle Bayar İnşaat Limited Şirketi kazandı.

        İhaleyi alan firma söz konusu sitelerdeki konutların yıkımını 120 gün içerisinde tamamlayarak alanı Talas Belediyesine teslim edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede güvenli yapılaşma için hızlı ve hassas çalıştıklarını belirtti.

        Talas’ta 1 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini aktaran yalçın, şunları kaydetti:

        "İlçemizde 48 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz ve şu ana kadar 2 bin 355 konutun yıkımını gerçekleştirdik. Bununla birlikte daha önce yıkımı tamamlayarak yeniden inşa edilen 96 binada 3 bin 659 konut ve 375 iş yerinin teslimini yaptık. Şimdi de Harman Mahallesinde en eski yapılaşmaların olduğu Erciyes, Cemilbaba ve Hatipoğlu sitelerini boşaltarak burada bulunan 234 binanın yıkımı için ihale yaptık. 120 gün içerisinde yıkım tamamlanacak ve burada güvenli, konforlu pırıl pırıl binaların yapımına başlanacak. Hak sahibi hemşehrilerimiz de huzur içerisinde oturacak."

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