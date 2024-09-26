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        Melikgazi'de 6 yılda 1450 metruk yapı yıkıldı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, son 6 yılda ilçe sınırları içerisinde 1450'ye yakın metruk binanın yıkıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:05 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:09
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        Melikgazi'de 6 yılda 1450 metruk yapı yıkıldı
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, son 6 yılda ilçe sınırları içerisinde 1450'ye yakın metruk binanın yıkıldığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Vali Gökmen Çiçek ve Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile Tacettinveli Mahallesi'nde metruk bir yapının yıkımına katıldı.

        Burada açıklamalarda bulunan Palancıoğlu, madde bağımlılarının metruk yapıları mesken tuttuğunu kaydetti.

        Yasal prosedürleri tamamlanan metruk yapıların yıkılmasına öncelik verdiklerini aktaran Palancıoğlu, Vali Gökmen Çiçek'in de bu işe önem verdiğini vurguladı.

        Metruk binaların yıkılmadığı takdirde şehirde önemli sorun teşkil edeceğini belirten Vali Çiçek de Melikgazi Belediyesinin bu yöndeki çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

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        Galeri

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