Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ayancık Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ayancık Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Bulvarı'nı Karpuzatan, Keresteciler Sitesi ve Mobilyacılar Sitesi güzergahından Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayan yoldaki altyapı çalışmaları tamamladı.

4 kilometre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Ayancık Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarını inceleyen Çolakbayrakdar, yolun bulunduğu konum nedeniyle Kayseri'nin trafiği rahatlatacağını ve konforunu artıracağını kaydetti.

Modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yenileme ve yeni yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Her yapılan yenilik ve her yapılan yol ile Kocasinan'ımızın ve Kayseri'mizin çehresini değiştiriyoruz. Daha güzel şartlarda trafik akışını sağlayabilecek, daha konforlu yollar yapıyoruz. Hem altyapısı hem üstyapısıyla son derece kaliteli yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullandı.

İncelemeler sırasında Çolakbayrakdar'ın sohbet ettiği vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.