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        Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'ye Ahilik kaftanı giydirildi

        Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye, Ahilik Haftası kapsamında kaftan giydirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:35 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:26
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        Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'ye Ahilik kaftanı giydirildi
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        Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye, Ahilik Haftası kapsamında kaftan giydirildi.

        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (KESOB) Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ahiliğin önemine dikkati çekti.

        Altun, Ahi Evran'ın sadece mesleki bilgiyle sınırlandırılamayacağını, topluma öncülük eden sembol bir isim olduğunu dile getirdi.

        Ahilik felsefesinin akademik camia için önemine dikkati çeken Altun, "Bilimin baş döndürücü bir hızla geliştiği şu günlerde Ahiliğin topluma nüfuz eden değer ve ilkelerinin akademik camia için de ne denli önemli olduğunun Erciyes Üniversitesi olarak farkındayız. Üniversitelerin omurgası konumundaki öğretim üyeleri, bu toprakların bize armağan ettiği kültürel mirasın en önemli taşıyıcılarıdır. Bu bağlamda kendisine yılın Ahisi ünvanını takdim edeceğimiz saygıdeğer bilim insanı Sayın Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin bu ünvanı layıkıyla hak ettiğini büyük bir iftiharla belirtmek isterim." diye konuştu.

        Prof. Dr. Özdarendeli'nin Kovid-19'a karşı dünyada aşı geliştiren çok nadir bilim insanlarından olduğunu anımsatan Altun, şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkemizin de bu manada çok önemli bir gurur kaynağıdır. Bu mütevazılığının yanında büyük bir emeğin ürünü olan aşıyı hiçbir maddi beklenti içerisine girmeden milletine bağışlamıştır. Onun fedakarlığı, vatan ve millet sevgisi, Ahilik felsefesinin topluma hizmet etme anlayışına çok güzel örnek olmuştur. Ahilik teşkilatında olduğu gibi Sayın Özdarendeli, sahip olduğu bilgi ve yeteneği kendi çıkarı için değil toplumun yararı için kullanmış ve böylece Ahi Evran'ın izinden giderek topluma hizmet etmeyi birincil öncelik olarak görmüştür. Hocamızın davranışının sadece ülkemiz akademisyenleri için değil, dünyadaki tüm akademisyenler için de örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz."

        KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ise bilim insanlarının şehrin mimarisinden sağlık, kültür ve sanat alanına kadar birçok izler bıraktığını, geleceğin inşasına yön verdiğini belirtti.

        Ahilik anlayışının bu topraklarda köklü bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Odakır, "Her yıl yılın Ahisini, kalfasını ve çırağını seçiyoruz. Bu yıl Ahilik Haftası anısına bir hocamıza kaftan giydirip plaket takdim etmek istedik. Hocamız, salgın döneminde bizlere umut verdi. İnsan sağlığına önemli katkılar sunacak çalışmalar yaparak bir aşı buldu. Türk milleti olarak onunla gurur duyduk, sevinç yaşadık. TURKOVAC aşısı hafızalara kazındı, tarihe geçti. Hocamız Prof. Dr. Özdarendeli'ye esnafın temsilcisi olarak şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından şet kuşatma ritüeli canlandırıldı, KESOB Başkanı Odakır tarafından ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Özdarendeli'ye kaftan giydirilip plaket takdim edildi.

        Kendisini bu ünvana layık görenlere teşekkür eden Özdarendeli, "Sorumluluklarımızın arttığını, sadece öğrencilere değil, topluma karşı da sorumluluklarımızın ve misyonumuzun olduğunu bir kez daha hatırlattı. Akademisyen olarak bilim yapmaya devam edeceğiz ama bilim sadece bilim üretmek değil, bilgiyi paylaşmak ve insanların yararına sunmak, bu felsefeyle devam ediyoruz. Bundan sonra da en büyük hedefimiz, gelecek nesillere ilham kaynağı olmak, onlara bilimi ve öğrenmeyi sevdirmek olmalı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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