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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:26
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol satışı yapanlara yönelik teknik takipli çalışmalar sonucu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 331 şişe sahte alkol, 80 litre kaçak alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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