Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol satışı yapanlara yönelik teknik takipli çalışmalar sonucu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 331 şişe sahte alkol, 80 litre kaçak alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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