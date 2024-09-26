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        Fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Kayseri'de, fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanık, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:28 Güncelleme: 26.09.2024 - 18:28
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        Fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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        Kayseri'de, fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanık, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık L.T. (34) ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Sanık L.T. savunmasında, maktul O.T. (61) ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını, olaydan bir gün önce maktulün oğlu ile kavga ettiğini öne sürdü.

        Olay günü, oğlunu okula bırakmak için kendi fırınında beklediğini iddia eden L.T, "Her şey bir anda oldu. Fırına gelen maktulün ceplerinden 2 tabancayı çıkarıp bana ateş edeceğini düşünemedim. Bacağımdan yaralandım. Ben de can havliyle yanımda bulunan tabancamı çıkarıp ateş ettim. Olay dursun diye yaptım. Kimsenin ölmesini istemezdim. Üzgünüm. Ailem mağdur. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık L.T'ye, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan oy çokluğuyla 10 yıl ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

        - Olay

        L.T'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'taki fırınında 3 Mart 2024'te L.T. ile O.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, birbirlerine tabancayla ateş eden ikiliden O.T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, L.T. ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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