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        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 sanığa hapis cezası

        Kayseri'de 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga nedeniyle haklarında dava açılan 2 sanıktan biri 15 yıl, diğeri 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:19
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        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 sanığa hapis cezası
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        Kayseri'de 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga nedeniyle haklarında dava açılan 2 sanıktan biri 15 yıl, diğeri 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu kadın sanık S.Y, maktul Bayram Yıldırım'ın (48) müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık A.U. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanık S.Y'nin "kasten öldürme" suçundan, sanık A.U'nun ise "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık S.Y. savunmasında, suçlamayı reddederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Diğer sanık A.U. ise olay gecesi sopa ile kendisini darbeden maktulden korunmak amaçlı yerde bulduğu başka bir sopa ile kendisini savunduğunu, bu kişiyi bıçaklamadığını iddia etti.

        Maktulün müşteki yakınları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık S.Y'ye "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, sanık A.U'ya ise "kasten yaralama" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

        - Olay

        İddiaya göre, 6 Şubat 2024'te, S.Y. ile bir mekanda alkol aldığı arkadaşı A.U, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda karşılaştığı Bayram Yıldırım ile tartışma sonrası kavga etmişti.

        Kavgada bıçakla yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetmişti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

        Sanık A.U. ilk celsedeki savunmasında, diğer sanık ile sokakta yürüdükleri esnada, tanımadığı maktulün arkalarından küfredip, elindeki sopa ile tehditler savurduğunu öne sürerek, "Sonra yanımıza gelerek bana elinde bulunan sopayla vurdu. Yerden bulduğum sopayla kendimi korumak için ben de karşılık verdim. Kavgada ben de yaralandım. Olay yerinden uzaklaştıktan sonra yanımdaki S.Y, 'Abi, ben bıçakla vurdum.' dedi. Polisler geldi bizi gözaltına aldı. Vicdanım rahat, ben bıçaklamadım." ifadelerini kullanmıştı.

        Sanık S.Y. ise diğer sanığın maktulü tanıdığını iddia ederek, "İkili arasında uyuşturucu alıp verme yüzünden husumet vardı. Olay gecesi yanımda bıçak vardı. A.U. benden bıçağı alarak maktule vurdu. Polisler gelmeden, beni 2 çocuğumla tehdit etti ve 'Sen üstleneceksin.' dedi. Ben de korkudan üzerime almak zorunda kaldım." savunmasında bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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