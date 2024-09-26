Kayseri'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 sanığa hapis cezası

Kayseri'de 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga nedeniyle haklarında dava açılan 2 sanıktan biri 15 yıl, diğeri 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu kadın sanık S.Y, maktul Bayram Yıldırım'ın (48) müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık A.U. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık S.Y'nin "kasten öldürme" suçundan, sanık A.U'nun ise "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.Y. savunmasında, suçlamayı reddederek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Diğer sanık A.U. ise olay gecesi sopa ile kendisini darbeden maktulden korunmak amaçlı yerde bulduğu başka bir sopa ile kendisini savunduğunu, bu kişiyi bıçaklamadığını iddia etti. Maktulün müşteki yakınları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanık S.Y'ye "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, sanık A.U'ya ise "kasten yaralama" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

- Olay İddiaya göre, 6 Şubat 2024'te, S.Y. ile bir mekanda alkol aldığı arkadaşı A.U, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda karşılaştığı Bayram Yıldırım ile tartışma sonrası kavga etmişti. Kavgada bıçakla yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetmişti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı. Sanık A.U. ilk celsedeki savunmasında, diğer sanık ile sokakta yürüdükleri esnada, tanımadığı maktulün arkalarından küfredip, elindeki sopa ile tehditler savurduğunu öne sürerek, "Sonra yanımıza gelerek bana elinde bulunan sopayla vurdu. Yerden bulduğum sopayla kendimi korumak için ben de karşılık verdim. Kavgada ben de yaralandım. Olay yerinden uzaklaştıktan sonra yanımdaki S.Y, 'Abi, ben bıçakla vurdum.' dedi. Polisler geldi bizi gözaltına aldı. Vicdanım rahat, ben bıçaklamadım." ifadelerini kullanmıştı.