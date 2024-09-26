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        Kayseri'de tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

        Kayseri'de tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 23:01 Güncelleme: 26.09.2024 - 23:01
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        Kayseri'de tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı
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        Kayseri'de tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, tramvayda şüphelendikleri bir kişinin üzerinde arama yaptı.

        Şüpheli A.Y'nin (36) üzerinde 1,45 gram uyuşturucu madde bulundu.

        A.Y, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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