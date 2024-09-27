Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oto Galericiler Sitesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oto Galericiler Sitesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal da eşlik etti.
Ziyaretler sırasında esnafının talep ve önerilerini dinleyen Büyükkılıç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Kayseri Bilişim Akademisinde yazılı sınav sonuçları açıklandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilişim Akademisi'nde 21 Eylül'de gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçları açıklandı.
Yazılı sınavı başarıyla geçen ve sözlü mülakata hak kazananların listesi, https://basvuru.kayseri.bel.tr adresinde yayımlandı.
Sınavı kazananlar, Milli Mücadele Müzesi'nde 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak sözlü mülakata katılacak.
- Öğrenciler, TEKNOFEST 2024'e katılacak
Talas Belediyesine ait Espor ve İnovasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024'e katılacak.
Robotik kodlama, arduino ile modelleme ve baskı alanlarında gençler yetiştiren merkezde, ayrıca öğrencilerin teknolojiyi yakından takip etmesini sağlayan birçok AR-GE projesi geliştiriliyor.
Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali olarak bilinen TEKNOFEST 2024'te yerini alarak Kayseri'yi ve Talas'ı gururla temsil edecek merkez, bu önemli organizasyonda stant açarak başarılarını sergileyecek.
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