Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, saha ve kamera inceleme çalışmaları neticesinde, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "suçluyu kayırma" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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