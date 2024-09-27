Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, saha ve kamera inceleme çalışmaları neticesinde, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "suçluyu kayırma" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
12 adrese 70 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 68 tabanca fişeği ile 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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