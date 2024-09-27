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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:59
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, saha ve kamera inceleme çalışmaları neticesinde, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "suçluyu kayırma" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        12 adrese 70 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 68 tabanca fişeği ile 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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