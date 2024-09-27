Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık R.Y'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ve 56 bin lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Sanık, savunmasında, suçlamayı reddederek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis ve 56 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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